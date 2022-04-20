- İftar saati sessizliğinden faydalanan hırsızlar 65 adet telefon çaldı

Arnavutköy'de 350 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de iftar saati bir telefon dükkanının kapısını levye ile kırarak içeriye giren hırsızlar değeri yaklaşık 350 bin TL olan 65 adet telefonu çalarak kayıplara karıştı. Yemekten sonra iş yerine gelen adam rafların boş olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir telefon satış mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, Abdulcelil Korkmaz iftar saati işyerini kilitledi ve yemek yemek için eve gitti. İftar saati sessizliğinden faydalanan 2 hırsız önce dükkanın girişinde bulunan kilitleri kırdı daha sonrasında ise alarmı etkisiz hale getirip işyerine girdi. İşletme içerisinde raflarda bulunan 65 adet telefonu çalan hırsızlar daha sonra kayıplara karıştı. Dükkana gelen iş yeri sahibi telefonlarının olmadığını görünce sinir krizi geçirirdi. Kendini yere atan adamı dükkanda bulunan başka biri sakinleştirmeye çalıştı. Hırsızlık anı ve iş yeri sabinin yaşadıkları ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kasaya doldurup çaldılar

İşyerinin içerisindeki telefonları önce ceplerine dolduran hırsızlar daha sonrasında ceplerinin dolduğunu fark edince işyerinde bulunan bir kasayı alarak telefonları çalmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler işyeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

"16 senelik emeğim gitti benim"

Hırsızlık ile ilgili konuşan işyeri sahibi Abdulcelil Korkmaz, "Her gün olduğu gibi saat 19.30 gibi dükkanımı kapatıp evime gittim iftar etmek için. Kamera kayıtlarına göre ezan okunduktan 3 dakika sonra geliyorlar önce dış kapımızın kilidini kırıyorlar daha sonra dış cephe alarm sistemini susturuyorlar. İçeriye girdikten sonra toplamda 2-3 dakikayı bulmadan bütün tezgahı alıp gitmişler. Kamera kayıtlarında 2 kişi olduklarını görüyoruz. Bizim ortalama 300 bin TL kadar zararımız var 65 cihazımız gitmiş. Polisler soruşturma yapıyorlar ama biz esnafların mal ve can güvenliği açısından hırsızlık suçuna verilen cezanın artmasını istiyoruz. Meslektaşlarıma rica ediyorum, bugün bana yarın onlara cihaz alım satımlarında muhakkak kimlik kontrolü yapmalıyız ben 16 senedir bu işi yapıyorum 16 senelik emeğim gitti benim şu an. Güvenlik önlemlerini daha da arttıracağım" dedi.

(BT-MB-SO-Y)