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İftar öncesi faciadan döndüler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İftar öncesi faciadan döndüler

Adana'nın Kozan ilçesinde iftar öncesi çıkan yangında bir ev küle döndü.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iftar öncesi çıkan yangında bir ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Çokak Mahallesi'nde saat 18.00 sularında bir evde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Cengiz Ayşe Eker ve Fatma Eker'e ait ev iftar öncesi çıkan yangında küle döndü. Cankur ve Adaba Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ev sahibi kendine ve çocuklarına zarar gelmemesine şükrettiklerini ifade ederek yanan evi ile eşyalarını küle döndüğünü kaydetti. - ADANA

İftar öncesi faciadan döndüler

İftar öncesi faciadan döndüler

İftar öncesi faciadan döndüler

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yangın, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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