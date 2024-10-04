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İETT Şoföründen Şaşırtan İtiraf: 'Çalışmıyorum İşi Bıraktım!'

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Başakşehir'de bir İETT şoförü, yolcu ile tartıştıktan sonra 'Çalışmıyorum, işi bıraktım' diyerek otobüsü durdurup aracı terk etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir'de İETT otobüsü şoförü ile vatandaşın ilginç diyaloğu kamerada: "Çalışmıyorum işi bıraktım"

İETT şoförü yolcuya sinirlenip sefere devam etmedi

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde bir İETT şoförü ile yolcu arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında vatandaşa sinirlenen İETT şoförü "Çalışmıyorum abla ben işi bıraktım, bana ne çalışmıyorum" dedi. İlginç diyalog vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre 78E isimli seferi yapan otobüs şoförü, otobüs içerisindeki bir vatandaşla tartışma yaşadı. İddiaya göre tartışma devam ederken Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi durağında sinirlenen şoför aracı durdurup aşağıya inerek önce, "Çalışmıyorum abla ben işi bıraktım" ifadelerini daha sonrada, "bana ne ben çalışmıyorum" diyerek tepki gösterdi. İlginç diyalog başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İETT Şoföründen Şaşırtan İtiraf: 'Çalışmıyorum İşi Bıraktım!'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa

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