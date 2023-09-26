İETT Şoförü ile Yolcu Arasında Kavga

Fatih'te İETT şoförü ile bir yolcu arasında 'fazla yolcu aldın' kavgası çıktı. Yolcu havalı tabanca çekerken, şoför ise yumruk ve tekme attığı yolcuyu kovaladı. Olay sırasında bir kadın ve çocuğu da kaçarak apartmana sığındı.

Fatih'te İETT şoförü ile bir yolcu arasında 'fazla yolcu aldın' kavgası çıktı. Otobüsten inen yolcu, havalı tabanca çekerken şoför yumruk ve tekme attığı yolcuyu kovaladı. Yolcu plastik mermi atan havalı tabancayı ateşlerken, şoför yoldan geçen bir kadının arkasına sığınmaya çalıştı. Kavga sırasında olayın ortasında kalan bir kadın da yanındaki çocukla kaçarak apartmana kaçtı. Yaşanan hareketli anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 09: 00 sıralarında yaşandı. Fevzipaşa Caddesi'nde durağa yanaşan İETT otobüsünde bulunan bir yolcu iddiaya göre şoförün fazla yolcu almasına tepki gösterdi. Yolcu ve şoför arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken yolcu otobüsten indi. Üstündeki havalı tabancayı çeken yolcuyu, şoför yumruk ve tekme atarak darbetti. Daha sonra yolcu plastik mermi atan havalı havalı tabancayı ateşlerken şoför yoldan geçen bir kadının arkasına saklanmaya çalıştı. Kavga sırasında vatandaşlar sağa sola kaçışırken olayın ortasında kalan bir kadın da yanındaki çocukla apartmana sığındı. Yolcu olay yerinden uzaklaşırken, olay sonrası soruşturma başlatan polis tarafları gözaltına aldı. Birbirinden şikayetçi olan yolcu ve otobüs şoförü daha sonra serbest bırakıldı.