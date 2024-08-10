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İETT Şoförü ile Motosiklet Sürücüsü Arasında Trafik Tartışması

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Ataşehir'de trafikte seyir halinde olan İETT şoförü, aracını motosiklet sürücüsünün üzerine kırınca ikili arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü yol boyunca takip ettiği İETT aracının önünü kesti ve 'Sen katilsin' diyerek tepki gösterdi.

Ataşehir'de, trafikte seyir halinde olan İETT şoförü, aracını motosiklet sürücüsünün üzerine kırınca ikili arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü yol boyunca takip ettiği İETT aracının önünü kesti. 'Sen katilsin' diyerek şoföre tepki gösterdi.

Olay, dün 18.30 sıralarında Ataşehir Kozyatağı Tem bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü emniyet şeridi üzerinde ilerlediği esnada İETT şoförü aracını motosikletlinin önüne kırdı. Duruma sinirlenen motosiklet sürücüsü yol boyunca korna çalarak İETT şoförünü durdurmaya çalıştı. Kısa süre sonra İETT aracının önünü kesen motosikletli, şoföre 'Sen katilsin' diyerek tepki gösterdi. O esnada otobüs içerisinde bulunan polis memuru taraflar arasındaki sözlü tartışmayı sona erdirdi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Ataşehir trafik İETT Olaylar Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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