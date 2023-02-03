İETT otobüsünün durağa daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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Bahçelievler'de meydana gelen İETT otobüsünün durağa daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Bahçelievler'de meydana gelen İETT otobüsünün durağa daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı, 1 kişinin vefat ettiği ve 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan otobüsün içindeki görüntülerde dalgın şoförün direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa daldığı, camların kırıldığı ve yolcuların panik yaşadığı anlar anbean görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa