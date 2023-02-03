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İETT otobüsünün durağa daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Bahçelievler'de meydana gelen İETT otobüsünün durağa daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bahçelievler'de meydana gelen İETT otobüsünün durağa daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı, 1 kişinin vefat ettiği ve 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan otobüsün içindeki görüntülerde dalgın şoförün direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa daldığı, camların kırıldığı ve yolcuların panik yaşadığı anlar anbean görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler İETT 3. Sayfa Haberler

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