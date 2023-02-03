İETT otobüsünün durağa daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Bahçelievler'de meydana gelen İETT otobüsünün durağa daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bahçelievler'de meydana gelen İETT otobüsünün durağa daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı, 1 kişinin vefat ettiği ve 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan otobüsün içindeki görüntülerde dalgın şoförün direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa daldığı, camların kırıldığı ve yolcuların panik yaşadığı anlar anbean görüldü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçelievler İETT 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İETT otobüsünün durağa daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.