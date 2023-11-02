İETT Otobüsünde Köpek Tartışması

Çekmeköy'de İETT otobüsüne tasmasız ve ağızlıksız köpeğiyle binmeye çalışan bir kişi ile otobüste bulunan yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma uzun süre devam etti ve köpeğin sahibi otobüsten inmedi.

ÇEKMEKÖY'de İETT otobüsüne, tasmasız ve ağızlıksız köpeğiyle binmeye çalışan bir kişi ile otobüste bulunan yolcular arasında tartışma çıktı. Uzun süre şoför ve yolcularla tartışan vatandaş otobüsten inmedi.

Olay, Taşdelen Mahallesi'nde Cumhuriyet köyü- Ümraniye arasında sefer yapan 138 numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Yolcu almak için duran otobüse, kucağında tasması ve ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen vatandaş ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışmaya otobüste bulunan vatandaşlar da katıldı. Yolcular ve şoför, kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi. Uzun süren tartışmanın ardından köpeğin sahibi otobüsten inmeyi kabul etmedi. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.