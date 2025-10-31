Haberler

İETT Otobüsünde Kanlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir İETT otobüsünde meydana gelen kavga sırasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili saldırgan yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İETT otobüsündeki dehşete düşüren olayın detayları ortaya çıktı. İki yolcu arasında kavga çıktığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı, saldırganın yakalandığı öğrenildi.

Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna yolu mevkiinde İETT otobüsünde saat 11.00'de meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattında görev yapan İETT otobüsünde, 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavga etmeye başladı. Kavgaya karışan yolculardan biri bıçakla 2 vatandaşı yaraladı. Aracı durduran şoför, kavgayı ayırmak için sürücü koltuğundan kalkarak taraflara müdahale etmeye çalıştı. İETT şoförü de, saldırgan yolcu tarafından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kazım Özturlay (65) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şoför ve diğer yaralı yolcunun tedavilerine devam edildiği, şoförün hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.