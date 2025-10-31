İETT Otobüsünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsünde, iki yolcu arasında çıkan kavgada 1 kişinin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna yolu mevkiinde 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci seferini yapan İETT otobüsünde saat 11.00'de sıralarında iki kişi arasında çıkan kavga çıkmıştı. Kavgada yolculardan biri, kavga ettiği Kazım Özturlay'ı ve kavgayı ayırmaya çalışan otobüs sürücüsü ile başka bir yolcuyu bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan Özturlay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti, otobüs şoförünün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilmişti.

Bir kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, gelen yolcu üçlü koltuğun boş olanına oturdu. Daha sonra sağda oturan yolcu, ortaya oturana saldırdığı ve ardından bıçakladığı görülüyor. - İSTANBUL