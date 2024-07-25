İETT Otobüsü Sulama Kanalına Girdi

Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir tekeri sulama kanalına girerek yan yattı.

Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedince bir tekeri sulama kanalına girerek yan yattı. Yolcular panikle otobüsten dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ölen ya da yaralının olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL