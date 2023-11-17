İETT Otobüsü Şoförü ile Sürücü Arasında Tartışma Çıktı

Küçükçekmece'de bir İETT otobüsünün şoförü ile bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Otobüsün önünü kesen sürücüye yolcular da tepki gösterdi.

Olay, Atatürk Mahallesi, Ergani Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü ile 06 EB 206 plakalı otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Otobüsün önünü kesen sürücü, vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, otobüste bulunan yolcularda sürücüye tepki gösterdi. Cep telefonuna kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsünün şoförün bulunduğu kısma gelerek cama vurdu, vatandaşların sürücüyü sakinleştirmeye çalıştıkları görülürken, otobüste bulunan yolcularında sürücüye tepki gösterdiği görüldü. Bir yolcunun, "Kapıyı aç dövelim şunu" dediği anlarda görüntülere yansıdı.