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İETT Otobüsü Pendik'te Bir Binaya Çarptı

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İstanbul Pendik'te bir binaya çarparak hasara sebep olan İETT otobüsü, binaya yapılan güçlendirme çalışmalarının ardından çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı.

İstanbul Pendik'te bir binaya çarparak hasara sebep olan İETT otobüsü, binaya yapılan güçlendirme çalışmalarının ardından çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı.

Pendik ilçesi Vatan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde bir binanın alt katındaki kuaför dükkanına çarparak bina kolonuna hasar veren İETT otobüsü, binaya yapılan güçlendirme çalışmalarının ardından kaza alanından çekici yardımıyla çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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