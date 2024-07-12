İETT Otobüsü Park Halindeki Tıra Arkadan Çarptı: 7 Yaralı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, park halindeki un yüklü tıra arkadan çarptı. 7 yolcunun yaralandığı kazada araçta sıkışan yaralı şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, tır sürücüsünün aracın üzerinde olduğu sırada gerçekleşen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Habibler yolunda içinde yolcuların bulunduğu Mustafa Siyami yönetimindeki 34 KT 8487 plakalı İETT otobüsü, virajı alamayınca kayarak yol kenarında park halindeki 06 DFU 188 plakalı un yüklü tıra arkadan çarptı. Bu sırada tırın üzerinde bulunan tır şoförü ise, çarpmanın etkisiyle sarsıldı. Büyük şok yaşayan şoför, tırın üzerinden indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 7 yolcu yaralanırken, yaralı otobüs şoförü ise ön tarafı hurdaya dönen araçta sıkıştı. İtfaiyenin yoğun çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı şoför ve yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, yol trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Öte yandan kaza yeri havadan dron ile görüntülendi.

Ziya Öncel, "Araçta yolcu var. Fazla sürati yok. Bu tırlar, kamyonlar bu yolu gasp etmiş durumdalar. Yetkililer duysun, önlem alsın. Akşamdan beri park halinde. Olayın başından beri buradayım, buradaki parklanmayı lütfen kaldırsınlar" dedi.

Feci kaza ise kameraya yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün virajı döndükten sonra yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptığı görülüyor. Bu sırada tırın üzerinde un çuvallarını düzelten şoför, çarpmanın etkisiyle sarsılıyor. Neye uğradığını şaşıran şoför, daha sonra tırın üzerinden iniyor. - İSTANBUL