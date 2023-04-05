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İETT otobüsü önce rötar yaptı sonra arızalandı

İETT otobüsü önce rötar yaptı sonra arızalandı

3. Sayfa Haberleri

Eminönü'nden, Arnavutköy'e sefer yapması planlanan İETT otobüsü önce kalkış saatini geciktirerek rötar, sonra da arıza yaptı.

Eminönü'nden, Arnavutköy'e sefer yapması planlanan İETT otobüsü önce kalkış saatini geciktirerek rötar, sonra da arıza yaptı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.

Eminönü'nden, Arnavutköy'e sefer yapması planlanan İETT otobüsü iddiaya göre önce rötar sonrasında ise arıza yaptı. Yaşananları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan bir vatandaşın iddiasına göre, önce sefer saatinde kalkması gereken otobüsün geciktiği ve sefer saatinde kalkmadığı belirtildi. Gecikmeli kalkan otobüs bir süre sonra ise bozularak yolda kaldı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eminönü İETT 3. Sayfa Haberler

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