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İETT Otobüslerinde Usulsüzlük İddiası: Motor Numara Uyuşmazlığı ve İkinci El Parçalar

İETT Otobüslerinde Usulsüzlük İddiası: Motor Numara Uyuşmazlığı ve İkinci El Parçalar
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Sancaktepe'de yaşayan motor mekanik ustası Cihan Demirel, İETT otobüslerinde ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını, sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığını ve muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Demirel, bu durumların İstanbul'daki otobüs kazalarının sebeplerinden biri olduğunu iddia etti.

Sancaktepe'de yaşayan motor mekanik ustası Cihan Demirel, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığını, muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını ve otobüs kazalarının bu nedenlerle meydana geldiğini öne sürerek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan ve 4 yıl boyunca Sarıgazi İETT Garajı'nda motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığı, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığı belirtildi. Muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığının kaydedildiği dilekçede, İstanbul'da otobüs kazalarının bu nedenlerle meydana geldiği vurgulandı.

"Sadece işinden olmazsın, patronun uyarısı sert olur"

Konuya ilişkin açıklama yapan Cihan Demirel, "Sarıgazi İETT Garajı'nda 4 senedir çalışıyorum. Devlet resmi kamu araçlarında yapılan usulsüzlükler, kamu araçlarına bilinçli olarak verilen zararları tespit ettim. Bunun üzerine adli makamlara, İstanbul Valiliği'ne, CİMER'e, fotoğraflı belgeli şikayetlerde bulundum. Şikayetler üzerine 'sadece işinden olmazsın, patronun uyarısı sert olur' şeklinde tehditlerde bulundular" dedi.

"Otobüs kazalarının sebebi, tamirli parçalar"

İstanbul'da otobüslere takılan parçaların hepsinin tamirli parça olduğunu belirten Demirel, "'Bunların hepsi sıfır takıldı' diyerek devletten parası alınıyor. İstanbul'da otobüslerin kaza yapmasının sebebi tamir edilen parçaların takılması, İETT amirlerinin bunlara müdahale etmemesi" şeklinde konuştu.

"Ruhsat ve motor numaraları uyuşmuyor"

Demirel, "İETT otobüslerinin motor numarasıyla, ruhsattaki motor numaraları birbiriyle uyuşmuyor. Bu arabalar bu şekilde muayene istasyonlarından geçiyor. Muayene istasyonundaki personeller 'motor numarası okunmadı, görünmedi' diyor. Bunları muayeneden usulsüz şekilde geçiriyorlar. Arabalara usulsüz şu şekilde sigorta yaptırıyorlar. Sigorta firması arabanın motor numarasıyla uyuşmadığını bilmiyor. Ama İETT Genel Müdürlüğü, firma, İBB Başkanlığı bunların bilgisini vermeden, bu arabanın ruhsatlarını alarak, işlem yaparak bunlara sigorta yaptırıyor" dedi.

"Kasıtlı olarak devletin malına zarar veremezsin"

Tazminatsız şekilde işten çıkarıldığı belirten Demirel, "Sosyal medya hesabımda paylaştım. İETT Genel Müdürlüğü, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı benim paylaşımımı gördükten sonra müdürlerine talimat veriyor, 'bu personelle anlaşın, uzlaşın' şeklinde. Bu artık kamu davasına dönüyor. Sen burada kasıtlı olarak devletin malına zarar veremezsin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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