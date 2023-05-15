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İETT aracı arıza yaptı, vatandaşlar mağdur oldu

3. Sayfa Haberleri

İETT aracı arıza yaptı, vatandaşlar mağdur oldu İstanbul'da yolda kalan İETT aracındaki vatandaşlar yere çöküp yeni aracın gelmesini bekledi.

İett aracı arıza yaptı, vatandaşlar mağdur oldu

İSTANBUL - İstanbul'da yolda kalan İETT aracındaki vatandaşlar yere çöküp yeni aracın gelmesini bekledi. Yolda kalıp mağdur olan vatandaşların o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy-Yenibosna arasında sefer yapan İETT otobüsü, Altınşehir'de arızalanınca yolda kaldı. Arıza nedeniyle yolculuklarına devam edemeyen vatandaşlar araçtan indirildi. Mağdur vatandaşlar yol kenarında oturarak yeni otobüsün gelmesini bekledi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

İstanbul İETT 3. Sayfa Haberler

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