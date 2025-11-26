İdlib'de Şiddetli Patlama: Mühimmat Deposunda Meydana Geldi
Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'e bağlı Kafartahrim beldesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen patlama sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar patlamanın bir mühimmat deposunda meydana geldiğini duyurdu. - İDLİB
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa