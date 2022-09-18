İçtiği kolonyadan zehirlenen şahıs öldü 3. Sayfa Haberleri Samsun'da içtiği kolonyadan zehirlendiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti. Samsun'da içtiği kolonyadan zehirlendiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Atakum ilçesi Özören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 53 yaşındaki D.A. içtiği kolonyadan zehirlendi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.A., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Şahıs, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçtiği kolonyadan zehirlenen şahıs öldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.