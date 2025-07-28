ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer Tutuklandı

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Kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu temini ve kadına karşı öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan İçer, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından ifadesinin alınmasının ardından İçer, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan İçer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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