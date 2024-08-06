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İcrada kefil olmak için eşin rızası gerekiyor

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Avukat Buket Nurşah Tekışık, kefalet sözleşmesiyle ilgili evli çiftleri ilgilendiren önemli bilgiler paylaştı. İcrada kefil olmak için eşin rızasının olması gerektiğinin altını çizen Tekışık, rıza olmadığı zaman sözleşmenin geçersiz olduğunun altını çizdi.

Avukat Buket Nurşah Tekışık, eşin rızası olmadıkça icrada kefil olunmadığını belirterek, "Eşin rızası, sözleşme kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmelidir. Sonradan icazet yoluyla rıza alınması sözleşmeyi geçerli hale getirmez" dedi.

Avukat Buket Nurşah Tekışık, kefalet sözleşmesiyle ilgili evli çiftleri ilgilendiren önemli bilgiler paylaştı. İcrada kefil olmak için eşin rızasının olması gerektiğinin altını çizen Tekışık, rıza olmadığı zaman sözleşmenin geçersiz olduğunun altını çizdi. Yargıtay'ın 11. HD. 2021/1665 E.,2022/6383 K. sayılı kararından bahseden Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Kefalet sözleşmesinde eşin rızası mutlak surette bulunmak zorundadır. Eşin rızası olmadıkça icrada kefil olunamaz. Çünkü kefalet, şekil şartlarına tabidir. 6098 sayılı TBK'nın 584. Maddesi hükmünce 'Eşlerden biri mahkemece verilmiş ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir.' Yargıtay kararlarında da kefaletin geçerliliği eşin yazılı muvafakatının alınmasına bağlıdır. Eşin rızası, sözleşme kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmelidir. Sonradan icazet yoluyla rıza alınması sözleşmeyi geçerli hale getirmez. Sözleşme adi yazılı da olabilir. Şekil olarak uyulmayan sözleşme kesin hükümsüz olup hukuken geçerliliği yoktur. Nitekim amaç evlilik birliğinin temelden sarsılmasını önlemek ve ekonomik refahın sağlanmasıdır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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