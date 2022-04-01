İcra memurlarını gördü, pencereye çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İcra memurlarını gördü, pencereye çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İcra memurlarını gördü, pencereye çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evine icra memurlarının geldiğini gören şahıs, pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evine icra memurlarının geldiğini gören şahıs, pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evine icra memurlarının geldiğini gören V.U., kapıyı açmadı. Bir süre sonra evinin penceresine çıkan şahıs, intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de pencerenin altına şişme yatak açtı. İntihar edeceğini söyleyerek kapıyı açmayan V.U, bir süre sonra ekipler tarafından ikna edilirken, karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, İntihar, Kayseri, İcra, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title