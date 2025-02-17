İcra Dosyası Kapatma Yalanıyla 130 Bin TL Dolandırıcılığı: 2 Şahıs Yakalandı

İcra dosyasını kapatma yalanı ile 130 bin TL'lik dolandırıcılık yapan 2 şahıs polis tarafından Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Polis başvuran ve ismi açıklanmayan bir şahıs icra dosyası bulunduğunu ve bunun kapatılması için kendisini telefon ile arayan şahıslara 130 bin TL gönderdiğini ve dolandırıldığını iddia etti. Bunun üzerine ekipler Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR