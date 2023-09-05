- İçkili restoran önündeki cinayet şüphelisi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da içkili restoran çıkışı bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de bıçakla ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir içkili restoran önünde önceki gece saat 23.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küfürleşme yüzünden içkili restoran çıkışı çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Turgut Uzal'ın bıçakla saldırdığı Ergin Çolak ve Recep İlhan çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Sokakta oldukları yere yığılan yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Recep İlhan hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan Turgut Uzal, polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.