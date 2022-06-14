İçkili mekânda silahlı kavga: 2 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde içkili bir mekanda çıkan tartışmada 2 kişi silahla vuruldu.

Olay, dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içkili mekanda çıkan tartışmada Bayram A., silahla Mehmet Harar ve Ramazan Demir'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Harar ve Demir yaralandı. Bacağına kurşun isabet eden Demir, Alaçam Devlet Hastanesi'ne, karnı ve bacağından ağır yaralanan Harar ise hayatı tehlike kaydıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Bayram A.'yı yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından bugün Alaçam Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa