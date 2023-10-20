İçki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtan sanık trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir'de, geçen yıl 26 Eylül tarihinde içki sofrasında saygısızca Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren kişilerden Berke Can Çoban'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bir müddet tutuklanıp serbest bırakılan sanıklardan Mert Atakan Durmaz ise 10 ay hapis cezasını çarptırılırken, hakim hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını verdi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 26 Eylül 2022 tarihinde yaşanan olayda, içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mert Atakan Durmaz katıldı.

Sanıklardan biri kazada öldü, diğer şahsa 10 ay hapis

Hakim, diğer sanık Berke Can Çoban'ın 13 Mayıs 2023'te geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğini, bu nedenle dosyadan düşürüldüğünü belirtti. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında "sanığın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından sonra söylenen ifadelerin nefret, hakaret içerikli sözler olarak değerlendirildiğini, böylelikle halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa tahrik edecek ve öç almayı gerektirecek düzeyde olduğu ve suçun basın yayın yolu ile işlendiği" kanaatine varıldığı yönünde görüş bildirdi. İddia makamı savcısı, sanığın "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, sanığın söz konusu suçtan 10 ay hapse çarptırılmasına karar verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. - İZMİR