Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını bu akşam yapacak
Asgari ücret bu akşam belli mi olacak?
Asgari ücrette son zirve! İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Gözler asgari ücret toplantısında! İşte kulislerde konuşulan rakamlar
PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
PKK'lı teröristler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı
Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
Gelecek-Saadet grubu ayakta kalmaya çalışıyor!

İçki İçtikten Sonra Arkadaşlarını Bıçakladı

İçki İçtikten Sonra Arkadaşlarını Bıçakladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 18 yaşındaki bir genç, birlikte içki içtiği iki arkadaşını bıçaklayarak gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Birlikte içki içtiği 2 arkadaşını bıçakladı

SAMSUN - Samsun'da 18 yaşındaki bir kişi birlikte içki içtiği 2 arkadaşını bıçaklayınca polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 suç kaydı bulunan Y.E.M.(18), birlikte içki içtiği arkadaşları M.D.ve M.K.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Y.E.M., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
img

Gelecek-Saadet grubu ayakta kalmaya çalışıyor!
img

Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
img

Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yayman, DEM Partililerin gözlerinin içine baka baka söyledi: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakın
Ak Partili Yayman, DEM Partililerin gözlerinin içine baka baka söyledi
Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Manchester United'ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı
Manchester United'ın yol verdiği Altay'a kucak açan biri var
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Antalya okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Antalya Valiliği)? Asgari ücret bugün açıklanacak mı? SON DAKİKA! Velid Canbolat kimdir? Dini ne, kaç yaşında, aslen nereli? Yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek? Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 3. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü önlüğü kim giydi 24 Aralık Salı? Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm tek parça HD izleme linki! 25 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.