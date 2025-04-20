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İçki İçerken Tartışma Ölüme Yol Açtı

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Antalya'da içki içerken yaşanan tartışma sonucunda bir kişi darbedilerek öldürüldü. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

1) BİRLİKTE İÇKİ İÇERKEN TARTIŞTIĞI ARKADAŞI TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ (2)

'SADECE İTTİRDİM, DÜŞÜP KAFASINI ZEMİNE VURDU'

Antalya'da birlikte içki içerken tartıştığı İbadulla Abdullayev'i darbederek öldüren Almanya uyruklu A.K. ile cesedi evin içine taşıyan Ukrayna vatandaşları A.A. ve İ.V., emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. A.K.'nin ifadesinde, "Akşam beraber alkol aldık. Dışarıya çıkınca aramızda tartışma çıktı. Sadece ittirdim, yere düşüp kafasını beton zemine vurdu. Yere düştüğü zaman nefes alıp veriyordu. Sızdığını düşünüp içeriye bıraktık. Daha önce içtiğimizde de bu şekilde sızıyordu. Uyandığında bizi arar diye düşündük. Öldüğünden haberimiz yoktu. Benim yaptığım sadece itmekti" dediği öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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