İçişleri Bakanlığından valiliklere maske genelgesi; Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son... - Haberler

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İçişleri Bakanlığından valiliklere maske genelgesi; Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığından valiliklere maske genelgesi; Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son...

İçişleri Bakanlığından valiliklere maske genelgesi; Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.

İçişleri Bakanlığından valiliklere maske genelgesi; Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Koronavirüs 3. Sayfa Haberler

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