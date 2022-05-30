İçişleri Bakanlığından valiliklere maske genelgesi; Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son... - Haberler

İçişleri Bakanlığından valiliklere maske genelgesi; Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığından valiliklere maske genelgesi; Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.
İçişleri Bakanlığından valiliklere maske genelgesi; Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa