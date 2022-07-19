Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı - Haberler

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Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı

AA - 3. Sayfa
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Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı

Van'da, 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu başlatıldı.

Van'da, 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van'da, "Eren Abluka-22 (Van/Kato/Karataş Çukurları) Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığınca, 530 Jandarma Özel Harekat ve jandarma komando personelinden oluşan 45 operasyonel timin görev aldığı aktarıldı.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

AA / Sefa Şahin - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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