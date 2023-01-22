İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi"... 3. Sayfa Haberleri İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" Operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" Operasyonu başlatıldı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şırnak Çelebi 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'... - Haberler

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