İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi"...
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İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" Operasyonu başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa