Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi"...

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'...

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" Operasyonu başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şırnak Çelebi 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title