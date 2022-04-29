Son dakika haberleri! Muş'ta Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 588 Personelin katılımıyla Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 588 Personelin katılımıyla Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş'ta Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 588 personel 42 operasyonel tim görev alıyor. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa