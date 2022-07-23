Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te, 'Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te, 'Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te, 'Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 483 personelin katılımıyla Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 483 personelin katılımıyla Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis ilinde 'Eren Abluka-24 (Bitlis-Sallıca-Anadere) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' operasyonu başlatıldığını açıkladı. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 483 personel ve 43 operasyonel tim görev aldığı belirtildi. Bakanlıktan operasyon ile ilgili yapılan açıklamada ise "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title