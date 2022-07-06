İçişleri Bakanlığı: "Van Çatak kırsalında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir"
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında devam eden 'Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu'nda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında devam eden ' Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu'nda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı; iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Van'ın Çatak kırsalında devam eden, 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu'nda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa