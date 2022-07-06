İçişleri Bakanlığı: "Van Çatak kırsalında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir" İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında devam eden 'Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu'nda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında devam eden ' Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu'nda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı; iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Van'ın Çatak kırsalında devam eden, 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu'nda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı Jandarma Çatak Van 3. Sayfa Haberler

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