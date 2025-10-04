İçişleri Bakanlığı, Türk Vatandaşlığı İddialarını Yalanladı

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da öldürülen ve cesedi Mersin'de ormanlık alanda bulunan 65 yaşındaki Binali Aslan'ın faillerine sonradan Türk vatandaşlığı verildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında açıklandığı gibi olaya karışan ailenin sonradan vatandaşlık kazandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Aile fertlerinin tamamı doğuştan Türk vatandaşıdır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA