Haberler

İçişleri Bakanlığı, Türk Vatandaşlığı İddialarını Yalanladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da öldürülen Binali Aslan'ın failleriyle ilgili Türk vatandaşlığı edinildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Bakanlık, ailenin tamamının doğuştan Türk vatandaşı olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da öldürülen ve cesedi Mersin'de ormanlık alanda bulunan 65 yaşındaki Binali Aslan'ın faillerine sonradan Türk vatandaşlığı verildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında açıklandığı gibi olaya karışan ailenin sonradan vatandaşlık kazandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Aile fertlerinin tamamı doğuştan Türk vatandaşıdır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dilovası'nda kimya fabrikasında patlama! Can kaybı var

Sanayi şehrimizde fabrikada patlama: Hayatını kaybeden işçiler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Öcalan'dan süreçle ilgili yeni mesaj! Bir noktayı özellikle vurguladı
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.