İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam... - Haberler

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İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığı: 'Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam...

İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı : " Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Tunceli, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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