İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam... - Haberler

İçişleri Bakanlığı : " Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa