İçişleri Bakanlığı: "Teröristlerden birinin PKK üyesi olduğu tespit edildi"

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da saldırı girişiminde bulunan teröristlerden birinin bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da sabah saat 09.26'da meydana gelen saldırıya ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda teröristlerden birinin bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edildiği ve diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmekte olduğu duyuruldu. Ayrıca, saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan çalışmalarda, 9 bin 700 gram C-4 patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 1 adet roketatar, 1 adet Glock marka susturucu takılı tabanca, 1 adet Blow marka tabanca, 1 adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah ve 1 adet AK-47 marka namlulu silah ele geçirildiği açıklandı. Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili ise Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel bir iş yerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan'ın aracının gasp edildiği doğrulandı.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde saat 09.26'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen 2 terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştur. Girişim, kahraman polislerimiz tarafından engellenmiştir. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir. Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada, Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasp edilmiştir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz. Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ANKARA