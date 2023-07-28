İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Redur Siser" kod adlı Güven Özcan isimli teröristin silahıyla birlikte...
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İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Redur Siser" kod adlı Güven Özcan isimli teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Redur Siser" kod adlı Güven Özcan isimli teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa