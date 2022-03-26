İçişleri Bakanlığı: "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 19'a yükselmiş oldu."
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı: "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 19'a yükselmiş oldu.
İçişleri Bakanlığı : "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 19'a yükselmiş oldu." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa