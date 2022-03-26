İçişleri Bakanlığı: "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 19'a yükselmiş oldu." - Haberler

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İçişleri Bakanlığı: "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 19'a yükselmiş oldu."

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 19'a yükselmiş oldu.

İçişleri Bakanlığı : "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 19'a yükselmiş oldu." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Ocak, 3. Sayfa, Haberler

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