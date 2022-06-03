İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Bu operasyonlarda aralarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan... - Haberler

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Bu operasyonlarda aralarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Bu operasyonlarda aralarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Bu operasyonlarda aralarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa