İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış... - Haberler

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış göstererek 32 bin 23 olarak kayıtlara geçmiştir.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış göstererek 32 bin 23 olarak kayıtlara geçmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

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