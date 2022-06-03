İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılı Mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış,... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılı Mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 121 şüpheli yakalanmıştır. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılı Mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 121 şüpheli yakalanmıştır." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '2022 yılı Mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış,... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.