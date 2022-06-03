İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılı Mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış,... - Haberler

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılı Mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış,...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılı Mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 121 şüpheli yakalanmıştır.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 yılı Mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 121 şüpheli yakalanmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa