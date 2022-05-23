Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka-5 Operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.

Eren Abluka-5 Operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam eden Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.

(Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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