İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA... - Haberler

İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte (AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği) etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı : "Siirt- Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte (AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği) etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa