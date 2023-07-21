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İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne...

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K. ve D.İ. adlı şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı : "PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K. ve D.İ. adlı şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı PKK 3. Sayfa Haberler

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