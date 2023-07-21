İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne...

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K. ve D.İ. adlı şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır.