İçişleri Bakanlığı'ndan 'Gereği Yapıldı' Mobil Uygulaması

İçişleri Bakanlığı, 'Gereği Yapıldı' adlı mobil uygulama ile vatandaşların trafik ve asayiş ihbarlarını anlık olarak fotoğraf veya video ile bildirmesine imkan tanıyacak. Uygulama, suçla mücadelede hızlı müdahale amacı güdüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Gereği Yapıldı' mobil uygulaması ile vatandaşlar, özellikle trafik ve asayiş konularındaki ihbarları anlık olarak fotoğraflı veya videolu olarak yetkililere bildirebilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından çalışmaları süren 'Gereği Yapıldı' mobil uygulaması ile vatandaşlar, artık karşılaştıkları asayiş ve trafik olaylarını doğrudan fotoğraflı veya videolu olarak yetkililere bildirebilecek. Uygulama sayesinde suç ve suçlarla mücadelenin cezasız kalmadığını göstermek ve toplum huzurunu tehdit edebilecek durumlara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor. Erişime açılma tarihi henüz netleşmeyen uygulamanın kısa sürede mobil marketlerde yerini alması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
