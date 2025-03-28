İçişleri Bakanlığı'ndan Duygu Dolu Trafik Güvenliği Klipi

İçişleri Bakanlığı, bayram tatili öncesinde trafik kazalarına duygu dolu bir klip ile dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Peki sizce kabul edilebilir sayı kaç olmalı? 2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Duygu yüklü filmimizde de anlatıldığı gibi trafikte hedefimiz "Sıfır Can Kaybı". Çünkü yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." - ANKARA