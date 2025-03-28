Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

7,7'lik deprem kamerada! Dev gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar
CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

Özel'in boykot çağrısının ardından gündem yaratacak karar

İçişleri Bakanlığı'ndan Duygu Dolu Trafik Güvenliği Klipi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, bayram tatili öncesinde trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla bir klip yayınladı. Bakan Ali Yerlikaya, klipte aşırı hızın ölümlü kazalarda başlıca neden olduğunu vurgulayarak, 'Sıfır Can Kaybı' hedefiyle trafik kurallarına uymanın önemini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, bayram tatili öncesinde trafik kazalarına duygu dolu bir klip ile dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Peki sizce kabul edilebilir sayı kaç olmalı? 2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Duygu yüklü filmimizde de anlatıldığı gibi trafikte hedefimiz "Sıfır Can Kaybı". Çünkü yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title