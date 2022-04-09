İçişleri Bakanlığı koordinesinde çalışmaya devam eden polis ve jandarma, dolandırıcılara göz açtırmıyor

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çalışan polis ve jandarma ekipleri, vatandaşın canını yakan dolandırıcılara göz açtırmıyor.

6 BİN 155 ŞAHIS YAKALANDI

Ülke genelinde 2022 yılının ilk 3 ayında, toplam 22.299 dolandırıcılık olayı meydana gelirken, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 6.155 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 664'ü tutuklandı.

195 KİŞİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık olaylarının aylara göre dağılımına bakılırsa; 2022 yılının ilk ayında, 7.270 dolandırıcılık olayı kayıtlara geçti. Yakalanan 2.320 şüpheliden 195'i tutuklandı.

MART VERİLERİ DE AÇIKLANDI

Şubat ayında olay sayısı 7.043 oldu. Dolandırıcılık olayı şüphelisi olarak 1.706 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 182'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mart ayında ise 7.968 dolandırıcılık olayı meydana geldi. Yakalanan 2.129 şahıstan 287'si tutuklandı.

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