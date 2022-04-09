İçişleri Bakanlığı koordinesinde çalışmaya devam eden polis ve jandarma, dolandırıcılara göz açtırmıyor
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan operasyonlarla dolandırıcılara yine göz açtırılmadı. İki birim tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 6.155 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 664'ü tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde çalışan polis ve jandarma ekipleri, vatandaşın canını yakan dolandırıcılara göz açtırmıyor.
Ülke genelinde 2022 yılının ilk 3 ayında, toplam 22.299 dolandırıcılık olayı meydana gelirken, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 6.155 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 664'ü tutuklandı.
Dolandırıcılık olaylarının aylara göre dağılımına bakılırsa; 2022 yılının ilk ayında, 7.270 dolandırıcılık olayı kayıtlara geçti. Yakalanan 2.320 şüpheliden 195'i tutuklandı.
Şubat ayında olay sayısı 7.043 oldu. Dolandırıcılık olayı şüphelisi olarak 1.706 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 182'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mart ayında ise 7.968 dolandırıcılık olayı meydana geldi. Yakalanan 2.129 şahıstan 287'si tutuklandı.