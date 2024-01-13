İçişleri Bakanlığı, Kedi Eziyeti Yapan Sosyal Medya Grubuna Operasyon Düzenledi

İçişleri Bakanlığı kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik operasyon yapıldığını ve 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar; "Çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçlu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçlarından tutuklandı. - ANKARA