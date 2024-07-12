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İçişleri Bakanlığı ismine sahip sahte kart kullanan iki şüpheli tutuklandı

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Adana'da İçişleri Bakanlığına ait sahte kartları kullanarak kendilerini bakanlık çalışanı olarak tanıtan iki kişi, icra edilen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı ismine sahip sahte kart kullanan iki şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da İçişleri Bakanlığına ait sahte kartları kullanarak kendilerini bakanlık çalışanı olarak tanıtan iki kişi, icra edilen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanlığı Adana Tutuklama Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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