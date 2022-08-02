Son 11 yılda 102 farklı uyruktan 9 bin yabancı terörist sınır dışı edildi - Haberler

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Son 11 yılda 102 farklı uyruktan 9 bin yabancı terörist sınır dışı edildi

Son 11 yılda 102 farklı uyruktan 9 bin yabancı terörist sınır dışı edildi

Göç İdaresi Dairesi Başkanlığı, 2011 yılından bu yana Türkiye'nin sınır içi ve sınır ötesi güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, bin 168'i ABD ve AB üyesi ülke uyruklu olmak üzere 102 farklı uyruktan toplamda 9 bin yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı.

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Göç İdaresi Dairesi Başkanlığı, 2011 yılından bu yana Türkiye'nin sınır içi ve sınır ötesi güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, bin 168'i ABD ve AB üyesi ülke uyruklu olmak üzere 102 farklı uyruktan toplamda 9 bin yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından, PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 9 bin yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği belirtildi. Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 59, AB üyesi ülke uyruklu toplam bin 109 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiği belirtildi. Buna göre; 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95, 2021 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 69 YTS ülkesine geri gönderilirken; bu yılın yedi aylık döneminde ise 6 Avrupa Birliği ülkesinden 20 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği aktarıldı.

İlk sekiz uyruk Avrupa ülkelerinden

2019 yılı başından bu yana ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruğun ise (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, Romanya, İsveç ve Avusturya olduğu belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Togo Cumhuriyeti Avrupa Birliği Türkiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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